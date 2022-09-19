Кто поедет от Украины на 77-ю сессию Генассамблеи ООН: Зеленский утвердил список

В скором времени начало новой сессии заседаний Организации Объединенных Наций. Президент Владимир Зеленский утвердил список людей, которые представят Украину на этой международной площадке.

20 сентября, начало 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорке в Соединенных Штатах Америки. От Украины уедут 9 представителей.

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Кто в составе делегации от Украины поедет в ООН

Своим распоряжением за 19 сентября Зеленский утвердил такой состав рабочей группы:

Кулеба Дмитрий Иванович – Министр иностранных дел Украины, глава делегации;

Кислица Сергей Олегович – постоянный представитель Украины при ООН, заместитель главы делегации;

Джапарова Эмине Айяровна – первая заместитель главы МИД Украины;

Костин Андрей Евгеньевич – Генеральный прокурор;

Мережко Александр Александрович – председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству;

Чубаров Рефат Абдурахманович – глава Меджлиса крымскотатарского народа;

Витренко Юрий Владимирович – руководитель Главного управления по внешней политике ОП;

Скуратовский Валентин Михайлович – директор Департамента международных организаций МИД Украины;

Ташева Тамила Равиловна – Постоянный представитель Президента Украины в Крыму.

Помимо этого, пунктом 2 этого распоряжения президент утвердил тайные директивы. Согласно им, делегация должна работать на протяжении всей 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Что следует ожидать от очередной сессии Генассамблеи ООН

Напомним, Зеленский назвал два вопроса, которые обязательно следует поднять во время заседаний Организации Объединенных Наций:

принятие резолюции о возмещении средств за весь ущерб, причиненный россией Украине;

создание специального военного трибунала, на котором будут судить всех преступников этой войны.

Известно, что президент Украины сможет выступить перед Генеральной Ассамблеей через видеообращение. За это решение проголосовала 101 страна.

У главы Министерства иностранных дел Украины Кулебы также много работы во время визита. Он встречается с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с главами МИД Польши и Британии.

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