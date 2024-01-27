Подтвердили список пленных, которых готовили к обмену, атаки врага: хронология 703 дня войны

В Украине начались 703 сутки полномасштабной российской агрессии. Силы обороны сдерживают пришествие неприятеля и попытки захватить наши местности.

О главных событиях дня по состоянию на 27 января, ситуацию на фронте, потери противника– читайте в материале 24 Канала.

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