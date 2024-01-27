Подтвердили список пленных, которых готовили к обмену, атаки врага: хронология 703 дня войны
В Украине начались 703 сутки полномасштабной российской агрессии. Силы обороны сдерживают пришествие неприятеля и попытки захватить наши местности.
О главных событиях дня по состоянию на 27 января, ситуацию на фронте, потери противника– читайте в материале 24 Канала.
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В Институте изучения войны ISW считают, что российские требования к украинскому "нейтралитету" и мораторию на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения Путина в Украину. Любая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина., на который он вряд ли решится сейчас. Проанализировав собранные данные и заявления публичных российских лиц, аналитики отмечают, "любое прекращение огня пойдет на пользу России". Россияне совершили 22 обстрела приграничья Сумской области, на Белопольское общество сбросили 37 мин. В общей сложности зафиксировано 100 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юношеская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Дружбовская община. На временно оккупированных территориях Украины были замечены наемники из Малайзии. Это уже не первый раз Россия привлекает к войне граждан из Центральной Азии, стран Африки и многих других. Оккупантам не хватает своих людей, узников и отрядов "Шторм-Z". Об этом 24 канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Координационный штаб по обращению с военнопленными провел встречу с родным и близкими украинских военнопленных. На нем обсудили падение самолета Ил-76М в Белгородской области. Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января. В то же время опрошены родственники украинских защитников из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиатрощи, пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые указывали бы на их родных.
Прекращение огня пойдет в пользу России, – ISW
На общину Сумщины россияне сбросили 37 мин
Россияне привлекают в армию наемников из бедных стран
Родные пленных не нашли особых признаков, указывающих на их близких
В Институте изучения войны ISW считают, что российские требования к украинскому "нейтралитету" и мораторию на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения Путина в Украину.
Любая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина., на который он вряд ли решится сейчас.
Проанализировав собранные данные и заявления публичных российских лиц, аналитики отмечают, "любое прекращение огня пойдет на пользу России".
Россияне совершили 22 обстрела приграничья Сумской области, на Белопольское общество сбросили 37 мин.
В общей сложности зафиксировано 100 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юношеская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Дружбовская община.
На временно оккупированных территориях Украины были замечены наемники из Малайзии. Это уже не первый раз Россия привлекает к войне граждан из Центральной Азии, стран Африки и многих других.
Оккупантам не хватает своих людей, узников и отрядов "Шторм-Z". Об этом 24 канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Координационный штаб по обращению с военнопленными провел встречу с родным и близкими украинских военнопленных. На нем обсудили падение самолета Ил-76М в Белгородской области.
Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января.
В то же время опрошены родственники украинских защитников из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиатрощи, пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые указывали бы на их родных.