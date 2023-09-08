Самые болезненные для Кремля: в ГУР определили список объектов России, подлежащих уничтожению
В ГУР заявили, что имеют список российских стратегических объектов, подлежащих уничтожению. Над ним методически работают.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщает 24 Канал.
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В ГУР определили список российских объектов, подлежащих уничтожению
Скибицкий отметил, что ГУР методично работает и определяет наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой России.
Это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса, обеспечивающие изготовление ракет, беспилотников, и это объекты, относящиеся к логистике. Поэтому целей много,
– заметил представитель ГУР.
По его словам, все они пронумерованы и определены по иерархии. Их значение также определено.
"И мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы снизить потенциал РФ и достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукции, перестанут производить военную продукцию", – пояснил Скибицкий.
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Россия нарастила производство ракет
- Уже больше года полномасштабной войны Россия не прекращает атаковать ракетами мирные украинские города. В 2023 году производство российских ракет увеличилось вдвое по сравнению с 2022 годом.
- По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, в прошлом году страна-террорист могла изготовить 512 ракет в год, а сегодня эта цифра достигает 1060.
- По словам эксперта, США, Швейцария и Германия – это топ-3 страны, чьи компоненты были найдены в российском оружии.
- Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат утверждает, что те компоненты, которые сейчас имеет российское оружие, – это контрабанда из дружественных к Москве стран.