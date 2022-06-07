Сплошные руины: Казанский показал "освобожденное от Украины" Рубежное

Российские захватчики более трех месяцев "освобождают Украину". Правда, после себя они оставляют только развалины и смерти. Просто взгляните, во что они превратили город Рубежное.

Журналист Денис Казанский выложил в своем телеграмме жуткое фото. На нем можно увидеть, во что русские захватчики превратили Рубежное. Город, где жили десятки тысяч украинцев.

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"Освобождение" Рубежного по-русски

Так выглядит "освобожденное" от Украины Рубежное. Как хорошо стало, не то что раньше...,

– написал Казанский.

И, к сожалению, таких примеров "увольнения" множество. Россияне приходят на нашу территорию, уничтожают все, до чего дотягивается их рука, уносят жизнь и уходят. Правда, некоторым из них везет "уйти" в Украину, ведь наши защитники и защитницы отправляют их на тот свет.



Российские захватчики сравняли с землей Рубежное / Фото с телеграммы Дениса Казанского

Заметим, что в Рубежном русские захватчики отработали обычную для себя схему. Если город не удалось захватить за 1 – 2 дня, его просто решили сравнять с землей. Такое уже сделали и с Мариуполем, и с Попасной, и с Золотым и другими городами Украины. И это сейчас происходит в Северодонецке.

Упорные бои за Северодонецк не утихают

Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк отметил, что ситуация в городе меняется каждый час . В то же время он подчеркнул, что сдавать его никто не собирается. Глава администрации добавил, что в Северодонецке достаточно и силы, и средств, которые позволили бы отбить его от врага. Главное – верить в ВСУ.

Ранее в разведке Великобритании отметили, что в городе ведутся бои. Кроме того, русские захватчики продолжают движение в направлении Славянска .

В то же время в Институте изучения войны отметили, что за прошедшие сутки такого движения не наблюдалось . Там подчеркнули, что не увидели "ни одного подтвержденного продвижения" военных страны-агрессорки в сторону Славянска.

В самом Северодонецке русские захватчики продолжают уничтожать все вокруг. Как отметил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, разрушают оккупанты гражданскую инфраструктуру . Во вражеские обстрелы попали еще и государственные учреждения, а также пекарня города. В ней, подчеркнул Гайдай, до последнего выпекали хлеб для жителей.

Ожесточенные бои в Северодонецке продолжаются. И это лишь одно из направлений, где враг продолжает нести потери. В общем, с начала полномасштабного вторжения наши военные уничтожили 31 250 российских захватчиков . Известно также тысячи единиц техники.

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