Журналіст Денис Казанський виклав у своєму телеграмі моторошне фото. На ньому можна побачити, на що російські загарбники перетворили Рубіжне. Місто, в якому жили десятки тисяч українців.

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"Звільнення" Рубіжного по-російськи

Так виглядає "звільнене" від України Рубіжне. Як добре стало, не те що раніше...,

– написав Казанський.

І, на жаль, таких прикладів "звільнення" безліч. Росіяни приходять на нашу територію, знищують усе, до чого дотягається їхня рука, забирають життя та йдуть. Правда, декому з них щастить "піти" в Україні, адже наші захисники та захисниці відправляють їх на той світ.



Російські загарбники зрівняли з землею Рубіжне / Фото з телеграму Дениса Казанського

Зауважимо, що у Рубіжному російські загарбники відпрацювали звичну для себе схему. Якщо місто не вдалось захопити за 1 – 2 дні, то його просто вирішили зрівняти з землею. Таке вже зробили і з Маріуполем, і з Попасною, і з Золотим та іншими містами України. І це зараз відбувається у Сєвєродонецьку.

Запеклі бої за Сєвєродонецьк не вщухають

Глава Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк наголосив на тому, що ситуація в місті змінюється щогодини. Водночас він підкреслив, що здавати його ніхто не збирається. Очільник адміністрації додав, що у Сєвєродонецьку достатньо і сили, і засобів, які дозволили б відбити його від ворога. Головне – вірити у ЗСУ.

Раніше у розвідці Великої Британії зазначили, що у місті точаться бої. Крім того, російські загарбники продовжують рух у напрямку Слов'янська.

Водночас в Інституті вивчення війни зауважили, що упродовж минулої доби такого руху не спостерігалось. Там підкреслили, що не побачили "жодного підтвердженого просування" військових країни-агресорки у бік Слов'янська.

У самому Сєвєродонецьку російські загарбники продовжують знищувати все навколо. Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, руйнують окупанти цивільну інфраструктуру. Під ворожі обстріли потрапили ще й державні установи, а також пекарня міста. У ній, підкреслив Гайдай, до останнього випікали хліб для мешканців.

Запеклі бої у Сєвєродонецьку тривають. І це лише один із напрямків, де ворог продовжує зазнавати втрат. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення наші військові знищили 31 250 російських загарбників. Відомо також про тисячі одиниць техніки.

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