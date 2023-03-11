Способна ли Россия на стратегические прорывы: в ЦРУ спрогнозировали развитие войны в Украине
Источник:Кейли Майер
России не удалось претворить в жизнь свой план быстрого захвата Украины. Поэтому Путин избрал более долгосрочный путь в надежде, что время сможет работать на него.
Однако на самом деле российские военные не способны в Украине совершить значительные стратегические прорывы. Об этом сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс на слушании по поводу глобальных угроз.
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На что способна страна-оккупантка
Зато оккупанты способны добиваться постепенных успехов. Поэтому следующие месяцы будут решающими в войне в Украине.
Российские военные способны добиваться постепенных успехов, но наша общая оценка состоит в том, что они вряд ли смогут совершить значительные стратегические прорывы или поддерживать их до конца этого года,
– заявил Уильям Бернс.
Путин рассчитывает на истощение партнеров Украины
По мнению Бернса, Путин избрал долгосрочный путь и удвоил ставки в войне. Российский тиран убежден, что может заставить время работать на него и с затягиванием войны истощать западных партнеров Украины.
Однако на самом деле наше государство получает все больше современного вооружения, а страны-партнеры заявляют, что будут стоять с Украиной до победы.
Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине. Именно поэтому США должны предоставить всю возможную помощь,
– подчеркнул директор ЦРУ.
Путин пытается затянуть войну в Украине
- Ранее в разведке США сообщалось, что Путин собирается вести войну в Украине годами. Однако, по мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, его заявления – это не более чем попытки напугать Запад, ведь никакого ресурса вести эффективную войну годами в России нет.
- Более того, уровень доверия к Владимиру Путину падает и в самой России, а из-за начавшейся полномасштабной войны растет недовольство. Поэтому его будущая политическая судьба может пойти по одному из трех возможных сценариев.
- По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, России было бы выгодно затягивание войны, но ресурсов на это у нее не хватит. Единственный ресурс, оставшийся в России для войны – это человеческий ресурс.