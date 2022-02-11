Спрятался в камыш под берегом и уснул, – экс-судья Чаус рассказал о побеге из плена

Николай Чаус, которого подозревают во взяточничестве в 150 тысяч долларов, рассказал следователям СБУ, как убегал из плена. Бывшего судью в 2021 году похитили из Молдовы.

Он дал официальные показания под присягой Службе безопасности Украины. По словам мужчины, на 126 день содержания сказали привести себя в порядок, покормили и дали одежду, чтобы переодеться.

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Чаус сообщил, что после этого ему надели на голову маску и посадили в автомобиль. По дороге несколько раз машина останавливалась, а ехали они около 7 – 8 часов. Далее двое сопровождающих завели бывшего судью в резиновую лодку, остальные остались на берегу с машиной.

Через некоторое время они начали паниковать, потому что увидели, как судно пропускает воду. Именно в этот момент Чаус решил воспользоваться ситуацией и сбежать. Он выпрыгнул из лодки в воду и поплыл к берегу через несколько минут и спрятался в камыше, а потом от усталости и стресса заснул.

Когда я проснулся, начало светать. Однако ни автомобиля, ни лодки, как и всех тех лиц, на том берегу уже не было. Я стал ждать, когда поднимется ветер, чтобы двигаться в тростнике, не вздымая лишних звуков,

– отметил Чаус.

"Пройдя через тростник где-то всего 45 метров, я вышел из него и увидел поле подсолнухов. Шел, пока поле подсолнухов не закончилось. Там я увидел небольшую посадку с деревьями и дорогу за ней, где был знак-указатель на котором было указано "Черновцы 6", – продолжил он.

Экс-судья пошел по направлению, указанному на знаке, думая, что движется к областному центру – Черновцам. После двух километров пешком, остановил молоковоз, на котором и смог доехать до Черновцов. Однако это оказался не город, а поселок, где впоследствии его и отыскали украинские правоохранители.

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