Российская армия сделала понтонную переправу через Сейм: спутники зафиксировали кадр

Вблизи населенного пункта Глушково на Курщине россияне соорудили понтонную переправу через реку Сейм. Это удалось зафиксировать спутникам.

Так, соответствующими кадрами поделилось издание "Радио Свобода". Они опубликовали это сегодня, 19 августа.

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Россияне сделали понтонную переправу через Сейм

Спутники зафиксировали понтонную переправу через реку Сейм в Курской области, которую построили российские военные.

Издание утверждает, что россияне построили понтонную переправу через реку Сейм в период между 15 и 16 августа к востоку от села Глушково после того, как ВСУ начали наносить удары по мостам в этом районе.



Спутники зафиксировали, что россияне сделали понтонную переправу через Сейм / Фото "Радио Свобода"