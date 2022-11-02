Появились спутниковые снимки последствий атаки дронов в Севастополе
Источник:Бенджамин Питетт
В сети опубликовали спутниковые фотографии Севастопольской бухты. В частности, это кадры после того, как ее атаковали дроны.
Кадры со спутника обнародовал OSINT-аналитик Бенджамин Питетт 2 ноября, пишет 24 канал. На них видно, что корабль класса "Адмирал Григорович" был в открытом море на буксире.
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В сети появились фото со спутника после атаки дронов на Севастополь
Спутниковые изображения, сделанные вчера (1 ноября – 24 канал) в 05:35 и 11:06 UTC, показывают два фрегата класса "Адмирал Григорович", которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованы в порту,
– отметил аналитик.
Кадр бухты со спутника, сделанный утром 1 ноября / Фото Бенджамина Питетта
Позже корабль уже сменил местоположение / Фото Бенджамина Питетта
На первом фото видно, что корабль находился на буксире. Уже на втором фото, сделанном более чем через 5 часов, заметно, что корабль класса "Адмирал Григорович" уже у швартовой стенки Стрелковой бухты в Севастополе.
Можно предположить, что на фото фрегат "Адмирал Макаров", в свое время заменивший "Москву". Однако характер повреждений с фото заметить невозможно, ведь правая сторона корабля скрыта от камер.
Вероятно, поврежден 29 октября "Адмирал Григорович" / Фото Бенджамина Питета
В сети предполагают, что на фото – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".
Коротко об атаке дронами в Севастополе
- 29 октября в Севастополе раздался "хлопок". Враги сразу заявили об "атаке дронами" и обвинили в ней Украину и Великобританию.
- Сначала так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал, что якобы в результате атаки не пострадал ни один объект. Местные жители видели черный дым.
- После этого Россия заявила о повреждении корабля "Иван Голубец" в Севастополе. Однако об "Адмирале Макарове" Кремль не говорил. Хотя, по данным СМИ, он также мог существенно пострадать. Подробнее о "хлопке" в Севастопольской бухте читайте по ссылке.
- К теме следует вспомнить, что из-за этой атаки Россия заявила об остановке "зернового коридора". Однако уже 2 ноября корабли с нашим зерном снова начали движение.
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