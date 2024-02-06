Могут готовиться к обстрелам: в сети появились новые снимки с аэродрома "Оленья"

В сети опубликовали новые спутниковые снимки с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области. Сейчас на нем базируются десятки самолетов, что может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам.

Об этом заявляют различные OSINT-аналитики, в частности телеграм-канал monitoring и Ольга Гончаренко. На опубликованных снимках видно не менее 10 Ту-95МС и 35 Ту-22М3, передает 24 Канал.

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Новые спутниковые снимки с аэродрома "Оленья"

Новые спутниковые снимки датированы 4 февраля 2024 года. На них видно, что на аэродроме "Оленья" находилось десятки российских самолетов, среди которых:

10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

35 стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 (32 из которых – доноры или же не используются);

3 военно-транспортных самолета Ан-12;

истребители Су-30СМ (они обычно сопровождают бомбардировщики во время ракетных атак).

Спутниковые снимки аэродрома "Оленья" – больше в галерее

Учитывая, какую авиацию сейчас враг сосредоточил на аэродроме "Оленья", OSINT-аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке к новым ракетным ударам. Кроме того, мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что фиксируется активность вражеской стратегической авиации на тренировочной частоте.

Впрочем, стоит отметить, что спрогнозировать, когда враг может нанести удар, очень сложно. Именно поэтому необходимо всегда учитывать сигнал воздушной тревоги, не пренебрегать собственной безопасностью и идти в укрытие.

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