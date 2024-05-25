Об этом пишут в сети. В частности, новые снимки опубликовал телеграм-канал Tracking, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на аэродроме "Оленья"

На новых спутниковых снимках от 24 мая 2024 года видно, что на аэродроме "Оленья" в Мурманской области находятся десятки вражеских стратегических самолетов. Так, по состоянию на утро пятницы на авиабазе были размещены:

10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС,

38 бомбардировщиков Ту-22М3, из которых активно используются только 10 для тренировок и боевых вылетов,

3 военно-транспортных самолета Ан-12.

Спутниковые снимки аэродрома "Оленья" от 24 мая 2024 года / Фото Tracking

Существенных изменений по количеству бортов на авиабазе не наблюдается, однако на снимках видно, что по меньшей мере 8 самолетов снаряжены ракетами. Так, на 4 борта Ту-95МС установили крылатые ракеты Х-101, а 4 борта Ту-22М3 снарядили ракетами Х-22.

В то же время бортов Ту-95МС стало меньше на базе "Оленья". Как пишут в сети, стратегические бомбардировщики могли передислоцировать на Дальний Восток.

Интересно. По сравнению со спутниковыми снимками от 15 мая 2024 года, бортов действительно стало меньше на аэродроме "Оленья". Аналитики отмечали, что в середине мая оккупанты собрали на авиабазе треть своих боевых самолетов.

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