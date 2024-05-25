Про це пишуть у мережі. Зокрема, нові знімки опублікував телеграм-канал Tracking, передає 24 Канал.

До теми Уразили щонайменше два літаки: з'явилися фотодокази удару БпЛА по аеродрому "Кущевська"

Яка ситуація на аеродромі "Оленья"

На нових супутникових знімках від 24 травня 2024 року видно, що на аеродромі "Оленья" в Мурманській області перебувають десятки ворожих стратегічних літаків. Так, станом на ранок п'ятниці на авіабазі були розміщені:

10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС,

38 бомбардувальників Ту-22М3, з яких активно використовуються лише 10 для тренувань та бойових вильотів,

3 військово-транспортні літаки Ан-12.

Супутникові знімки аеродрому "Оленья" від 24 травня 2024 року / Фото Tracking

Суттєвих змін щодо кількості бортів на авіабазі не спостерігається, однак на знімках видно, що щонайменше 8 літаків споряджені ракетами. Так, на 4 борти Ту-95МС встановили крилаті ракети Х-101, а 4 борти Ту-22М3 спорядили ракетами Х-22.

Водночас бортів Ту-95МС поменшало на базі "Оленья". Як пишуть у мережі, стратегічні бомбардувальники могли передислокувати на Далекий Схід.

Цікаво. Порівняно зі супутниковими знімками від 15 травня 2024 року, бортів дійсно стало менше на аеродромі "Оленья". Аналітики зауважували, що в середині травня окупанти зібрали на авіабазі третину своїх бойових літаків.

Українські захисники нищать ворожу авіацію