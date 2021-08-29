Среди них Украина: почти 100 стран подписали заявление о гарантиях эвакуации из Афганистана
Источник:Госдеп США
Сразу 98 стран подписали совместное заявление о гарантиях эвакуации людей из Афганистана. Свои подписи под документом поставили также высокий представитель ЕС и генсек НАТО.
Заявление уже обнародовали на сайте Госдепа США. В документе говорится, что все эти страны стремятся обеспечить своим гражданам и резидентам возможность свободно выезжать из Афганистана.
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Кроме того, это будет касаться граждан Афганистана, которые сотрудничали со странами-подписантами, а также людей из группы риска.
Мы получили заверения от талибов, что все иностранные граждане и любые граждане Афганистана, которые имеют разрешение на поездки из наших стран, смогут безопасно и упорядоченно ехать за пределы страны,
– говорится в заявлении.
Также эти страны обещают, что продолжат выдавать проездные документы афганцам.
Украина – среди лидеров в эвакуации
- С тех пор как "Талибан" захватил Афганистан, Украина начала активную эвакуацию своих граждан, а также иностранцев, нуждающихся в поддержке.
- По количеству эвакуированных людей Украина заняла 8 место.
- По состоянию на 29 августа из Кабула в Киев эвакуировали 650 граждан Украины и иностранцев.
- Среди граждан других стран, прибывших в Украину, – журналисты мировых СМИ и представители ООН.
- По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака украинская сторона эвакуировала из Кабула журналистов Globe and Mail, WSJ, USA Today и Stars and Stripes.