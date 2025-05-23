Среди освобожденных из российского плена – 3 женщины и 387 мужчин

В первый день большого обмена, 23 мая, из плена вернули 390 украинцев. Среди них 3 женщины и 387 мужчин.

Обменять удалось 270 военных и 120 гражданских граждан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Что известно об обмене пленными 23 мая

Среди 270 защитников, которых удалось вернуть домой в первый день обмена "1000 на 1000" военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Они принимали участие в защите украинской земли на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также – в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Освобожденные из российской неволи пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество,

– сообщил Коордштаб.

Там также добавили, что в ближайшее время готовятся к встрече второй группы пленных.