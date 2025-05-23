Обміняти вдалося 270 військових та 120 цивільних громадян. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Дивіться також Між Україною та Росією відбувається великий обмін полоненими: що відомо станом на зараз

Що відомо про обмін полоненими 23 травня

Серед 270 захисників, яких вдалося повернути додому у перший день обміну "1000 на 1000" військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, Нацгвардії та Державної прикордонної служби України.

Вони брали участь у захисті української землі на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також – у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство,

– повідомив Коордштаб.

Там також додали, що найближчим часом готуються до зустрічі другої групи полонених.