Россияне обстреляли многоэтажку в Умани: среди погибших двое детей

Российские военные ночью нанесли ракетный удар по Умани. Жертвой ракетной атаки оккупантов стали дети.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в 10:40 сообщил, что в результате обстрела Умани погибли 10 человек. По его данным, среди погибших двое 10-летних детей.

Смотрите также Удар по многоэтажке Умани и взрывы в Киеве: что известно о ночной атаке оккупантов

В Умани в результате обстрела погибли 10 человек

В то же время в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате обстрела Умани погиб 9-летний ребенок.

Советница руководителя Офиса Президента Дарья Заривная тоже сообщила, что в результате атаки по Умани погиб ребенок. Она опубликовала фотографию.



В Умани россияне убили маленького ребенка / Фото Дарья Заривная

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-под завалов удалось спасти 16 человек. Из них девять находятся в больнице. Один человек, как сообщил глава МВД, в крайне тяжелом состоянии.

Клименко уточнил, что в первом подъезде на улице Комарова предварительно было зарегистрировано 109 человек. Речь идет о тех людях, которые официально там проживали. В результате обстрела в этом подъезде уничтожены 27 квартир из 46.

Россияне массированно обстреляли Украину: что известно