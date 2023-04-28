Россияне обстреляли многоэтажку в Умани: среди погибших двое детей
Источник:Игорь Табурец
Российские военные ночью нанесли ракетный удар по Умани. Жертвой ракетной атаки оккупантов стали дети.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в 10:40 сообщил, что в результате обстрела Умани погибли 10 человек. По его данным, среди погибших двое 10-летних детей.
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В Умани в результате обстрела погибли 10 человек
В то же время в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате обстрела Умани погиб 9-летний ребенок.
Советница руководителя Офиса Президента Дарья Заривная тоже сообщила, что в результате атаки по Умани погиб ребенок. Она опубликовала фотографию.
В Умани россияне убили маленького ребенка / Фото Дарья Заривная
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-под завалов удалось спасти 16 человек. Из них девять находятся в больнице. Один человек, как сообщил глава МВД, в крайне тяжелом состоянии.
Клименко уточнил, что в первом подъезде на улице Комарова предварительно было зарегистрировано 109 человек. Речь идет о тех людях, которые официально там проживали. В результате обстрела в этом подъезде уничтожены 27 квартир из 46.
Россияне массированно обстреляли Украину: что известно
- Российские военные ночью 28 апреля впервые с 9 марта массированно атаковали Украину. Всего террористические войска России выпустили по нашей стране 23 крылатые ракеты.
- Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожено 21 крылатую ракету Х-101/Х-555.
- Целью оккупантов стала гражданская инфраструктура, в частности в Умани и Днепре. Кроме того, наши воины уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре в результате обстрела погиб ребенок. Глава государства заявил, что Россия получит ответ на ракетный террор.
- Следует отметить, что российские войска 27 апреля атаковали Николаев. Враг выпустил по городу сразу 4 высокоточные ракеты "Калибр". Россия сознательно атаковала гражданскую инфраструктуру в Николаеве.