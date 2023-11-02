На Востоке враг создал эшелонированную систему РЭБ: Залужный сказал, на каких направлениях

Россия создала эшелонированную систему радиоэлектронной борьбы в районе Лимана, Купянска и Бахмута в Донецкой области. Благодаря этому оккупанты укрепили свои позиции, однако это не мешает Украине уничтожать их технику.

Об этом в свежей колонке для западной прессы рассказал Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный. Как отметил генерал, враг наладил серийное производство средств РЭБ именно для окопной войны.

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Россия усилила средства РЭБ

По словам Залужного, речь идет о производстве Россией таких систем радиоэлектронной борьбы тактического уровня: "Селок", "Питон", "Гарпун", "Пироед", "Стриж" и "Лесочек".

Активнее всего захватчики применяют это оружие на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях.

По Купянской и Бахмутской осях противник фактически создал эшелонированную систему радиоэлектронной борьбы, элементы которой постоянно меняют свое месторасположение,

– констатировал генерал.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ заверил, что наше государство также усиливает средства РЭБ и уничтожает оружие оккупантов. В частности, в боях хорошо зарекомендовали себя системы: "Буковель-АД", "Анклав", "Облако" и "Нота".

Несмотря на это (усиление средств РЭБ – 24 Канал), к началу войны около 65% типов станций препятствий в частях Вооруженных Сил Украины было изготовлено бывшим Советским Союзом, а новых было только 25%,

– рассказал Залужный.

Однако нужно четко отдавать себе отчет, по словам Валерия Залужного, что на нынешнем этапе войны враг в этом аспекте продолжает сохранять значительное преимущество.

Больше аналитики от Залужного

Колонка для The Economist от Главнокомандующего ВСУ получилась достаточно объемной и концентрированной по содержанию, поэтому она бесспорно заслуживает внимания. Среди прочего, следует взять на вооружение следующие тезисы от Валерия Залужного из этого материала: