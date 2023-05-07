Не думаю, что потребуется срочная служба, – Резников об Украине после победы

Победа Украины в войне с Россией уже близка, и в этом, в частности, уверен глава Минобороны Алексей Резников. Собственно, он описал то, как видит наше государство после того, как враг проиграет.

Как отметил глава оборонного ведомства, даже после победы ВСУ над оккупантами Россия, очевидно, будет существовать. Поэтому и в стратегию дальнейшего развития нашего государства очень важно включать этот фактор.

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От службы до курсов

Министр убежден, что важно укреплять независимый военно-промышленный потенциал. Нужно это для того, чтобы враг "в следующий раз хорошо подумал", прежде чем развязывать снова войну.

А вот относительно целесообразности существования срочной службы после победы Резников не уверен.

Мой ответ однозначен. Нужно наращивать и развивать независимый военно-промышленный комплекс, готовить население с детства к тому, что нужно уметь сопротивляться. Я не думаю, что нам нужна срочная служба, должен быть другой подход. Возможно, аналог швейцарского резервистского варианта,

– заявил он.

Кроме того, чиновник сказал, что идеальным вариантом будет такой: по достижению 18 лет украинцы в обязательном порядке должны будут проходить трехмесячные курсы – вроде КМБ (курс молодого бойца) – а затем заниматься учебой или работой.

Другие заявления Резникова

Важно, что во время этого интервью глава Министерства обороны сделал ряд других важных заявлений.