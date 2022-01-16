Срочно предоставьте оружие, – посол Украины обратился к главе МИД Германии

Посол Андрей Мельник обратился к главе немецкого МИДА перед ее поездкой в Киев и Москву. Андрей Мельник призвал Берлин немедленно согласовать поставки оружия в Украину.

Дипломат подчеркнул, что люди в Украине крайне разочарованы. Ведь нежелание или даже отказ Германии от поставок оружия "очень огорчает".

Ранее Германии следует пересмотреть подход к предоставлению Украине оборонительного оружия, – посол

Мельник: коалиционное соглашение – "не Библия"

Так что теперь, по словам Мельника, "настал момент истины относительно того, кто настоящий друг". При этом, он упомянул о коалиционном соглашении нового федеративного правительства. Она предусматривает ограничительную политику по поставкам оружия в кризисные районы. Впрочем, подчеркнул украинский посол, этот документ "не является Библией".

Посол об угрозах со стороны Путина

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила , что Берлин стремится не допустить эскалации. Впрочем, призвала решать конфликт лишь дипломатией.

Мельник подчеркнул, что сейчас мир предстал перед опасностью масштабной войны в Европе. К тому же – худшей со времен Второй мировой в 1945 году. "Государственности Украины угрожает российский президент Владимир Путин. Украинцы имеют право на самооборону", – добавил дипломат.

Поэтому я обращаюсь к правительству Германии, и лично министру иностранных дел Анналене Бербок с требованием срочно предоставить помощь Украине и поставить необходимое оборонительное вооружение,

– добавил он.

Бербок едет в Украину и Россию

17 января новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетит с визитом в Киев. Она будет общаться с украинскими чиновниками о войне на Донбассе и угрозах в сфере энергетической безопасности.

В украинском МИД подчеркнули, что Бербок "согласует единую мощную переговорную позицию по России". Ведь уже на следующий день она отправится в Москву, чтобы обсуждать "гарантии безопасности".

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