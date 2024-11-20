Посольство Испании в Киеве закрывается на день из-за возможных угроз безопасности, –СМИ

Посольство США ранее предупредило о возможном обстреле Украины 20 ноября. Посольство Испании также отреагировало на это.

Посольство Испании в Киеве также закрывается на один день. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СМИ.

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Причина – возможные угрозы

Причиной такого решения посольства стало предупреждение от США. Посольство Испании также приняло решение о прекращении работы на один день, а именно 20 ноября.

Важно! Украинские защитники неба оперативно реагируют на все возможные угрозы. В случае запуска вражеских целей силы и средства ПВО сделают все возможное, чтобы не допустить попаданий.

Ранее в США сообщили о повышенном уровне угрозы атаки и призвали своих граждан спускаться в укрытие сразу после сигнала тревоги. Кроме этого, в ЦПД также прокомментировали это. там объяснили, что авиация России действительно готова к ударам, ведь агрессорка месяцами накапливала ракеты.

Также в море значительное количество ракетоносителей. Россия может запустить 20 "Калибров".