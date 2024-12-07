США объявили пакет помощи Украине на 988 миллионов долларов с ракетами и беспилотниками

Вечером 7 декабря стало известно, что США готовят пакет помощи Украине на 988 миллионов долларов. В Пентагоне уже указали, что именно предоставят.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Пентагон. Речь идет о выделении помощи в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украине (USAI).

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Что в новом пакете

На сайте Пентагона указали, что в пакет входят:

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

беспилотные авиационные системы (UAS);

оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Последнее на самом деле очень важно, ведь западную технику нужно ремонтировать, а для этого необходимы детали. США поддержат программы технического обслуживания и ремонта, "которые помогут Украине восстановить свои вооруженные силы, развивать и поддерживать боеспособность".

Reuters отметили, что боеприпасы к HIMARS будут произведены одной из самых известных оружейных компаний – Lockheed Martin.

"Это уже двадцать второй пакет USAI администрации Байдена. Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Украинскую оборонную контактную группу и связанные с ней коалиции сил и средств над предоставлением Украине поддержки, необходимой для победы в войне", – заверили в Пентагоне.