В США опасаются, что мир, уставший от войны, примет "мирный план" Китая, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
США признали неприемлемым "мирный план" Китая по отношению к Украине. Вашингтон опасается, что, уставший от войны мир, может поддержать эту китайскую инициативу.
Один из представителей администрации Байдена заявил, что США опасаются быть загнанными в угол из-за "мирного плана" Китая. К тому же американские чиновники публично выражали глубокий скептицизм по поводу идеи КНР.
Кстати Белый дом предостерег Си Цзиньпина от одобрения предложенного Путиным "мирного плана"
Что в США говорят о "мирном плане" Китая
Чиновники США заявляют, что призыв Китая к прекращению огня вознаградит вторжение Москвы, закрепив территориальные достижения российских террористов. Независимо от заявлений Вашингтона, отказ от этого плана может позволить Китаю утверждать другим нациям, уставшим от войны и экономического ущерба, что Вашингтон якобы не заинтересован в мире.
Сотрудница Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин считает, что если Вашингтон будет игнорировать этот вопрос, то Китай усилит сообщение о том, что США выступают против прекращения огня и окончания войны.
Существует много способов, с помощью которых Китай будет пытаться осветить результаты китайско-российской встречи таким образом, чтобы представить США в негативном свете,
– отметила Лин.
Дебаты по поводу "мирного плана" Китая показывают лишь одну из многих неудобных реалий, которые принес визит лидера КНР Си Цзиньпина к Путину. Таким образом, Китай и Россия пообещали еще больше углубить партнерство.
Отметим, что Китай отказался от санкций против страны-агрессора из-за партнерства его компаний с Россией, покупал нефть у иранского режима вопреки требованиям Запада и помог организовать дипломатическую разрядку между Саудовской Аравией и Ираном.
Что входит в "мирный план" Китая
- отказаться от обеспечения безопасности одной страны за счет других;
- возобновить прямой диалог Киева и Москвы;
- уважать суверенитет стран;
- возобновить мирные переговоры;
- разрешить гуманитарный кризис;
- защитить гражданских и военнопленных;
- обеспечить безопасность АЭС;
- снизить стратегические риски;
- способствовать экспорту зерна;
- прекратить внедрение "односторонних санкций";
- поддерживать стабильность промышленных цепей и цепей поставок;
- способствовать послевоенному восстановлению.
Кроме того, постпред Китая в ООН призвал прекратить предоставлять оружие Украине.