США дали "молчаливое согласие" на удары по России: Шейтельман спрогнозировал, как изменятся правила войны

Пентагон дал "молчаливое согласие" на то, чтобы ВСУ атаковали объекты на территории России, если это касается самозащиты и не нарушает нормы и правила ведения войны. В то же время, Россия созвала заседание Совбеза ООН, где жаловалась, что Запад поставляет оружие Украине.

Это может свидетельствовать о том, что Владимир Путин боится получения Украиной от США еще более мощного оружия: дальнобойных ракет, танков Leopard, ЗРК Patriot. Тогда Россия окажется еще в худшем положении, чем сейчас. Об этом 24 канал у рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман .

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Он отметил, что по вопросу дальнобойного оружия нужно разделять две его категории: "можно применять против России" и "дальний радиус действия".

"Если американцы действительно разрешат использовать то, что они уже передали Украине, ничего нового не добавляя, это уже открыло бы возможности для ВСУ", – подчеркнул он.

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Большое достижение

По его мнению, тогда бы ВСУ смогли стрелять HIMARS по территории России. Это значит, что войска неприятеля можно было бы уничтожать еще на подходе к фронту.

Россияне формируют военные бригады в Белгороде, а ВСУ смогут накрывать их на территории России. Это было бы большим достижением,

– заметил Шейтельман.

Он подчеркнул, что даже не нужно, чтобы Запад предоставлял Украине более дальнобойное оружие. Вопрос в том, чтобы США разрешили применить оружие, которое уже есть в Украине.

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Белый дом рассматривает возможность снабжения Украины кассетными боеприпасами. Американские СМИ уже назвали этот запрос "одним из самых противоречивых". В Штатах его обдумывается уже несколько месяцев. Согласия пока не достигли. В то же время, важно, что запрос не отклонили.

США выступили за поставку Украины немецких танков Leopard. По мнению военного эксперта Петра Черника, по всей вероятности, их передадут нашим военным.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что с каждой ракетной атакой украинская система противовоздушной обороны становится более эффективной, но все же должна быть усилена. В настоящее время Украина нуждается в оперативных решениях и одним из этих решений может быть предоставление Украине американских систем ПВО Patriot.

В Пентагоне долгое время запрещали Украине бить по территории России, но сейчас дали зеленый свет. Однако есть одно условие – ВСУ должны соблюдать международные законы войны и Женевские конвенции.