США передают Украине разведданные для нанесения ударов по России: The Atlantic раскрыло подробности

США, несмотря на ограничения военной помощи Украине, продолжают бесплатно предоставлять Киеву разведданные. Они используются для планирования ударов по российским военным объектам и энергетической инфраструктуре.

По данным The Atlantic, важную роль в поддержании этого канала поддержки играет директор ЦРУ Джон Ратклифф.

В США нашли способ поддерживать удары Украины по России без передачи оружия

США продолжают оказывать Украине особый вид поддержки, не требующий передачи вооружений, – разведывательную информацию. Вашингтон передает Киеву, в частности, пакеты данных, которые могут использоваться для планирования ударов по позициям российской армии на оккупированных территориях и по энергетической инфраструктуре непосредственно на территории России.

Важную роль в обеспечении этой помощи играет директор Центрального разведывательного управления США Джон Ратклифф. Американские и украинские источники издания утверждают, что он поддерживает доведение до президента Дональда Трампа информации о ситуации на фронте и потерях российской армии.

В частности, по данным журналистов, Ратклифф сообщает Трампу о значительных российских потерях на поле боя, которые, по приведенным изданием оценкам, могут превышать 40 тысяч военных в месяц. Именно демонстрация потерь России и способности Украины противостоять агрессии, как считает один из западных сотрудников разведки, помогает сохранять приверженность президента США дальнейшей поддержке Киева.

The Atlantic отдельно обращает внимание на удары Украины по российской энергетической инфраструктуре. Ослабление российского нефтяного сектора может соответствовать и более широким экономическим интересам Соединенных Штатов.

В частности, сокращение российского экспорта нефти способно оказать влияние на страны, которые остаются большими покупателями российского сырья, прежде всего Китай и Индию. Издание связывает это с политикой администрации Трампа, которая использует торговые рычаги в отношении государств, продолжающих сотрудничать с Россией.

Трамп может рассматривать украинские удары по российской территории не только как способ ослабить военный потенциал Кремля, но и как элемент давления перед потенциальными переговорами. Такой подход предполагает усиление давления на Россию для создания условий, при которых Москва будет вынуждена более серьезно рассматривать вопрос о завершении войны.

Ранее американский президент объяснял, что усиление военного давления иногда может способствовать завершению конфликта, а не обязательно приводить к его дальнейшему расширению.

Напомним, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил, что у США есть стратегический интерес в поддержке Украины разведданными, поскольку Россия предоставляла Ирану свои спутники.

По его словам, Украина критически зависит от американских систем раннего предупреждения о баллистических угрозах и спутниковых разведданных, которые в основном закупаются за счет партнерских средств.