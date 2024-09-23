До конца недели США могут принять важное решение относительно Украины

Согласно большинству опросов после дебатов, Камала Харрис увеличила свое небольшое преимущество над Дональдом Трампом на несколько процентов как на национальном уровне, так и в ключевых штатах, которые не определились. В течение оставшихся месяцев кампании два кандидата в президенты США будут бороться, чтобы склонить избирателей, которые не определились.

Все может измениться на следующей неделе

Что отличает этот избирательный цикл, так это появление новой группы этих неопределившихся – проукраинских республиканцев. Они проголосовали за Никки Хейли на праймериз и поддерживают требования конгрессмена-республиканца Майка Маккола к Администрации о немедленном снятии всех ограничений на удары вглубь территории государства-агрессора с использованием американского оружия.

Читайте также Два момента: когда Украине разрешат дальнобойные удары по России

Харрис понимает, что ключ к ее победе заключается в том, чтобы привлечь эту группу избирателей на свою сторону. Она потратила огромную сумму денег на рекламу в штатах, которые сомневаются. Харрис рекламировала свою поддержку Украины и нападала на Трампов (и отца, и сына) за их откровенно предательские замечания относительно войны, а также на кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса и его опального потомства из клана Кеннеди.

Но эта мощная, целенаправленная стратегия кампании подрывается простым упрямством дедушки Байдена, который продолжает медлить с отменой запрета на удары вглубь России с использованием американского оружия.

К счастью, это все может измениться на следующей неделе. В Вашингтон прибудет президент Украины Владимир Зеленский со своим планом победы. Эти встречи на высоком уровне могут оказаться решающими не только для результатов выборов в США, но – и это гораздо важнее – для глобального конфликта, который происходит во всем мире.

Эксперты разделились относительно сугубо военных аспектов вторжения Украины в Курскую область России, но никто не может отрицать, что оно имело огромное политическое и психологическое влияние. Сейчас и Вашингтон, и Москва полностью изменили свое представление о войне. Значительная часть политического истеблишмента США сейчас верит, что Украина действительно может выиграть эту войну.

У Путина появился опасный противник

В августе двухпартийная делегация Конгресса встретилась с Зеленским в Киеве и обсудила общие параметры этого плана победы (устранение красных линий по использованию американского оружия и поставки значительного количества современных истребителей с западными пилотами-добровольцами). Накануне визита Зеленского Маккол и его коллеги активно лоббировали план в Вашингтоне.

Актуально Что ждет Курскую операцию и какая сейчас главная задача Сил обороны

В Москве чиновники продолжают неустанную охоту на тех, кто выступает против войны, наказывая их за посты в соцсетях или даже случайные "лайки".

Однако после вторжения Украины под Курск президент России Владимир Путин получил потенциально гораздо более опасного противника, а именно свою предыдущую базу поддержки – сообщество Z-патриотов. Сейчас эта группа осуждает президента не за начало незаконной войны, а за то, что, по их мнению, начал ее проигрывать.

Корреспонденты Z-военные постоянно публикуют сообщения в своих телеграм-каналах и видеоблогах. Но сейчас, наряду с привычной критикой "укрофашистов" и проклятого Запада, мы видим гневные разоблачения о разгуле воровства в армии, некомпетентности военачальников и жестоком обращении с подчиненными. Приглушенные подозрения, что "царь не настоящий" начинают становиться громче.

Вся эпопея с Евгением Пригожиным, который остается популярным среди сообщества Z-патриотов, напоминает нам, как быстро появляются настроения вроде "Шойгу – глупый осел! Герасимов – дурак! Где наша амуниция?" могут закончиться военным восстанием и походом на Москву.

В отчаянной попытке помешать Белому дому устранить эти красные линии, чтобы облегчить ситуацию Украине, Путин снова прибегает к любимому оружию террористов во всем мире – шантажу. Сейчас мы почти ежедневно слышим из Кремля, что если Украине позволят поражать Россию вглубь, то Россия будет считать себя в состоянии войны со всем НАТО.

Важно В США много говорили об Украине, но нам это не на пользу

Жертвой путинского шантажа станет Путин

Зеленский четко заявил о себе на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 20 сентября. Он сначала обратился непосредственно к тем, кто приближен к Байдену и призывает его поддаться шантажу Путина. Зеленский имел в виду, конечно, директора ЦРУ Уильяма Бернса, который в ноябре 2021 года в Москве заключил тайную устную договоренность с Путиным. По сути, Бернс продолжает выполнять эту предательскую сделку до сих пор.

Зеленский также отметил, что кроме встреч в Вашингтоне с Байденом, Харрис и Трампом, он встретится и с Конгрессом. Зеленский получил еще одного мощного союзника в стремлении давить на Байдена – Европу. Подавляющее большинство новоизбранного Европарламента призвало отменить все ограничения на удары вглубь территории России с использованием западного оружия.

У нас есть все основания полагать, что до конца недели эти ограничения будут сняты. В результате Путин станет жертвой номер один собственного шантажа. Значит, он объявляет, что воюет с НАТО? Замечательно, Владимир Владимирович! Хик Родус, хик сальта!

Но я чувствую, что этого не произойдет, ведь Альянс значительно превосходит оружием. Особенно учитывая, что президент Франции Эммануэль Макрон уже вежливо отметил, что Франция также имеет ядерное оружие.

Сообщество Z-патриотов, наверное, больше всего разочарует его одноразовый "вождь".