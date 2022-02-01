США и ЕС хотят ударить в самое сердце банковской системы России, – СМИ

Соединенные Штаты и страны-члены Евросоюза готовы ввести против России мощные санкции. Эти ограничения призваны "ударить в самое сердце банковской системы" страны-агрессора.

В частности, заморозить доступ к специальным правам заимов, которые действуют как резервная валюта. Об этом говорится в материале ежедневной британской газеты Financial Times.

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В то же время, санкции США и ЕС смогут в значительной степени отрезать Россию от международной финансовой системы. "На линии огня" крупнейшие российские финансовые учреждения, такие как:

Сбербанк;

ВТБ;

Газпромбанк;

РФПИ;

Альфа-банк.

Между тем, Штаты и их союзники также обсуждают вопрос об отключении России от системы SWIFT, что еще больше усложнит взаимодействие российских банков с Западом.

Однако в Европейском Союзе эта мера сдерживания нашла меньше поддержки и, по словам одного из европейских чиновников, рассматривается "в крайнем случае".

Мощные санкции против России: что известно

Ограничения Соединенных Штатов против России будут касаться ключевых секторов экономики.

В то же время в Белом доме 25 января подтвердили, что готовят экспортные санкции против Кремля. Отмечается, что они могут нанести ущерб промышленности страны-агрессора.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок проинформировала, что они готовы добавить газопровод "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину.

Борис Джонсон заявил, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT.

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