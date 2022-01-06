США и Европа имеют 2 пути влияния на Путина, – Блинкен
Источник:Укринформ
США совместно с ЕС наметили 2 пути влияния на Владимира Путина в вопросе Украины. Именно эти меры планируют применить в случае полномасштабной агрессии России.
Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, речь идет в первую очередь о дипломатии и сдерживании с масштабными последствиями и потерями для России.
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По его словам, США уже несколько недель очень интенсивно работают с союзниками и партнерами, в частности с G7, НАТО, ЕС, над разработкой санкций для противодействия России. И в этом контексте существует "очень сильная координация и сотрудничество".
Блинкен подчеркнул, что если Россия опять прибегнет к агрессии против Украины, США и Европа дадут ответ "очень сильными экономическими мерами, в частности такими, которые не использовались в прошлом, которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансам".
НАТО не вторгалось в Украину, Грузию и не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это сделала именно Россия. За последние 2 десятилетия именно Россия вторгалась в соседние страны и вмешивалась в дела других государств, использовала химическое оружие для покушений на противников правительства, причем на чужой территории,
– напомнил государственный секретарь США.
Он напомнил, что Соединенные Штаты поддерживают Минский процесс и усилия Франции и Германии в нормандском формате. В то же время Вашингтон приложит все усилия, чтобы в течение ближайших недель и месяцев приобщить Россию к мирному процессу.
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"Сильная трансатлантическая солидарность является самым эффективным ответом и эффективным инструментом для противодействия российской агрессии", – подытожил Блинкен.
Государственный секретарь США обратил внимание, что российский газопровод "Северный поток-2" вряд ли заработает, если Россия возобновит агрессию против Украины.
Российские войска у границы Украины: главное
- Еще с осени 2021 года иностранные СМИ и партнеры Украины начали говорить об увеличении российских войск у нашей границы.
- Впоследствии украинская разведка заявила, что Россия может пойти в наступление в январе – феврале 2022 года. Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов убежден, что для нападения у врага должно быть как минимум втрое больше войск у границы.
- В то же время президент России Владимир Путин требует, чтобы НАТО не принимало в свой состав Украину. В противном случае Кремль угрожает "полномасштабной войной в Европе".