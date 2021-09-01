США, Франция, Германия и Великобритания не эвакуировали всех своих граждан из Афганистана
Источник:AP
Эвакуация иностранцев из Афганистана завершилась 31 августа. Однако за более двух недель ряд стран так и не смог забрать с захваченной "Талибаном" страны всех своих граждан.
США, Франция, Германия и Великобритания за более чем 2 недели так и не смогли эвакуировать всех своих граждан из Афганистана. Также в захваченной террористами стране остались те, кто помогал военным и просил убежища.
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Сколько людей остались в Афганистане
США
Госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что у Госдепа нет точных данных о конкретном количестве американцев, которые остались в Афганистане, однако он уверен, что их не менее 200.
За время эвакуации США вывезли несколько тысяч американцев и афганцев. По состоянию на 23 августа 2021 года эта цифра составляла более 30 тысяч человек.
Франция
В Министерстве обороны заявили, что в Афганистане остались несколько десятков французских граждан. Также Франция не смогла эвакуировать всех афганцев, которые сотрудничали с их военными и просили предоставить им убежище.
Всего за 2 недели эвакуации Франции удалось вывезти около 3000 человек, из них более 2600 – афганцы.
Германия
Канцлер Ангела Меркель сообщила, что Германия не смогла эвакуировать от 10 до 40 тысяч афганцев, сотрудничавших с их военными и своих граждан. Несмотря на то, что Германия не планирует устанавливать никаких дипломатических отношений с "Талибаном", канцлер заявила, что они хотят вести переговоры с талибами о возможности продолжения эвакуации.
После захвата Кабула Германия эвакуировали более 5 тысяч человек, большинство из которых афганцы.
Великобритания
В МИД Великобритании рассказали, что в Афганистане до сих пор остаются несколько сотен британских подданных, однако точной цифры не сообщили.
За 2 недели страна эвакуировали около 14 тысяч британцев и афганцев.
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Эвакуация украинцев из Афганистана:
- Первый рейс из Кабула прилетел в Киев в ночь на 16 августа. Тогда на борту самолета было 8 украинцев и 71 иностранец.
- Второй рейс, прилетевший 22 августа, привез 31 украинца и 52 иностранца.
- Третьим рейсом 23 августа вывезли из Афганистана 103 человек, из них 79 украинцев.