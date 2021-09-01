США, Франция, Германия и Великобритания не эвакуировали всех своих граждан из Афганистана

Эвакуация иностранцев из Афганистана завершилась 31 августа. Однако за более двух недель ряд стран так и не смог забрать с захваченной "Талибаном" страны всех своих граждан.

США, Франция, Германия и Великобритания за более чем 2 недели так и не смогли эвакуировать всех своих граждан из Афганистана. Также в захваченной террористами стране остались те, кто помогал военным и просил убежища.

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Сколько людей остались в Афганистане

США

Госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что у Госдепа нет точных данных о конкретном количестве американцев, которые остались в Афганистане, однако он уверен, что их не менее 200.

За время эвакуации США вывезли несколько тысяч американцев и афганцев. По состоянию на 23 августа 2021 года эта цифра составляла более 30 тысяч человек.

Франция

В Министерстве обороны заявили, что в Афганистане остались несколько десятков французских граждан. Также Франция не смогла эвакуировать всех афганцев, которые сотрудничали с их военными и просили предоставить им убежище.

Всего за 2 недели эвакуации Франции удалось вывезти около 3000 человек, из них более 2600 – афганцы.

Германия

Канцлер Ангела Меркель сообщила, что Германия не смогла эвакуировать от 10 до 40 тысяч афганцев, сотрудничавших с их военными и своих граждан. Несмотря на то, что Германия не планирует устанавливать никаких дипломатических отношений с "Талибаном", канцлер заявила, что они хотят вести переговоры с талибами о возможности продолжения эвакуации.

После захвата Кабула Германия эвакуировали более 5 тысяч человек, большинство из которых афганцы.

Великобритания

В МИД Великобритании рассказали, что в Афганистане до сих пор остаются несколько сотен британских подданных, однако точной цифры не сообщили.

За 2 недели страна эвакуировали около 14 тысяч британцев и афганцев.

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