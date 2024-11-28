Администрация Байдена готовит новый пакет помощи Украине на 725 миллионов долларов, – Reuters

У действующего президента США готовят пакет военной помощи для Украины. Туда могут войти, в частности, противопехотные мины, дроны, ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов Украине, – Politico

Что может войти в новый пакет вооружения от США

Источники агентства рассказали, что стоимость нового пакета вооружения – 725 миллионов долларов. Он направлен на укрепление обороноспособности Украины перед завершением президентского срока Байдена.

По словам официального представителя, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить нашему государству разнообразное противотанковое оружие из запасов США для подавления наступательных войск России. В частности:

противопехотные мины;

беспилотники;

ракеты Stinger;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS.

Агентство отметило, ожидается, что этот пакет также будет включать кассетные боеприпасы, которые обычно используются в GMLRS, запускаемых с HIMARS.

Один из чиновников на условиях анонимности рассказал, что официальное сообщение Конгресса о пакете вооружения может поступить уже в понедельник. Однако содержимое и размер пакета помощи могут измениться в ближайшее время до ожидаемого подписания Байденом.