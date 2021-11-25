США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за войск России возле Украины

США активно готовятся к возможному вторжению России в Украину. Всю информацию об этом Вашингтон раскрывает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.

Вашингтон делится информацией с Киевом

США направили высокопоставленных чиновников для проведения брифингов для европейских союзников. Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

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Мы также предоставили подробную информацию Украине. Мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу заверить вас, что мы этим и занимаемся,

– подчеркнул Прайс.

В то же время на вопрос журналистов о том, включают ли эти "непредвиденные обстоятельства" сценарий 2014 года – когда Россия оккупировала Крым и Донбасс, Прайс не ответил. "Для меня глупо вдаваться в подробности", – подчеркнул представитель Госдепа.

Российские войска у границы Украины: главное

В конце октября американские СМИ заявили, что Россия стягивает военных и технику к границе с нашим государством. Украинские власти сначала эту информацию опровергали.

Однако уже 21 ноября глава украинской разведки подтвердил, что Москва готовится к нападению, которое может состояться уже в январе – феврале 2022 года.

Швеция и Канада уже заявили о своей готовности помочь Украине в случае российской эскалации.