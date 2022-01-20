США готовы поддержать нормандский формат, но без участия в нем
Источник:24 канал
США готовы поддержать усилия по восстановлению нормандского формата. Однако участвовать в нем не будут.
Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Чиновница ранее говорила, что Берлин сделает все для перезапуска формата.
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К слову, Блинкен 21 января встретится в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь говорит, что озвучит ему общую позицию США и Европы по поводу деэскалации ситуации вокруг Украины.
Встреча советников в Нормандии
До конца января должна состояться встреча советников лидеров "нормандской четверки". К ней уже готовятся, заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Ранее о вероятности такой встречи писали в СМИ, однако сроки были неизвестны.Обратите внимание! В последний раз лидеры "нормандской четверки" встречались в декабре 2019 года. С тех пор Кремль блокирует переговоры, а разговоры продолжаются на уровне советников и министров.
Привлечение США к нормандскому формату: что известно
- В информационном пространстве несколько лет звучат заявления, что США могут приобщить к переговорному процессу в нормандском формате. В частности, эту идею поддерживает президент Владимир Зеленский.
- Алексей Арестович в июле 2021 года заявил, что Андрей Ермак и Виктория Нуланд активно обсуждают привлечение США к переговорам в нормандском формате.
- Ермак после встречи с Байденом отмечал, что США готовы присоединиться к формату. Однако для этого должно быть согласие всех сторон, в том числе и России, которая, скорее всего, не согласится.
- В Трехсторонней контактной группе же назвали вариант приобщения США к формату маловероятным.
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