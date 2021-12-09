США хотят обсудить Россию на встрече глав МИД G7, – Госдеп
Источник:Интерфакс-Украина
В Вашингтоне надеются, что действия России в отношении ее соседей, в частности Украины, станут одной из тем встречи глав зарубежных ведомств G7. Она пройдет в Великобритании 10 – 12 декабря.
О желании США поднять вопрос России на встрече глав министерств иностранных дел стран "Большой семерки" рассказала заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Баркс Рагглз.
Читайте также Новые санкции и отключение России от системы SWIFT: что может ждать страну-агрессора
США хочет говорить о России на встрече G7
Мы ожидаем, что действия России будут осуждать,
– отметила Баркс Рагглз.
По словам дипломата, Вашингтон работает с партнерами, чтобы дать Москве ясно понять, что когда она перейдет границы, придется заплатить за это.
Представитель Госдепа подчеркнула, что у членов G7 "существует большое единство", касающееся проблем, связанных с деятельностью России в отношении соседних с ней государств.
В то же время Баркс Рагглз заявила: "Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений с Россией".Справка. Встреча пройдет в британском Ливерпуле 10 – 12 декабря. Там также планируется обсудить следующие вопросы: восстановление экономики в условиях пандемии COVID-19, здравоохранение и изменение климата. Госсекретарь США Энтони Блинкен поучаствует в ней.
Войска России возле украинских границ: что известно
- По информации украинской разведки, вблизи границы Украины находятся более 94 тысяч российских военных, которые могут пойти в наступление уже в январе – феврале 2022 года.
- Международные СМИ заявили, что в случае эскалации численность вражеского войска может возрасти до 175 тысяч человек. Впоследствии эту информацию подтвердил министр обороны Алексей Резников.
- Запад угрожает Москве серьезными санкциями. США могут даже отключить Россию от международной системы SWIFT. В Германии считают, что придет конец и скандальному газопроводу "Северный поток-2".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен на днях поговорили об Украине. В Альянсе призвали Кремль не идти на эскалацию. В то же время, СМИ пишут, что НАТО готовы предоставить Украине авиацию, если Путин решит пойти на Киев.
- Россия же считает, что Украина стягивает свою армию ко временно оккупированному Донбассу, а союзники ей помогают.
Кстати, Союзники угрожают России: кто ударит первым: смотрите видео