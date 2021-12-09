США хотят обсудить Россию на встрече глав МИД G7, – Госдеп

В Вашингтоне надеются, что действия России в отношении ее соседей, в частности Украины, станут одной из тем встречи глав зарубежных ведомств G7. Она пройдет в Великобритании 10 – 12 декабря.

О желании США поднять вопрос России на встрече глав министерств иностранных дел стран "Большой семерки" рассказала заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Баркс Рагглз.

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США хочет говорить о России на встрече G7

Мы ожидаем, что действия России будут осуждать,

– отметила Баркс Рагглз.

По словам дипломата, Вашингтон работает с партнерами, чтобы дать Москве ясно понять, что когда она перейдет границы, придется заплатить за это.

Представитель Госдепа подчеркнула, что у членов G7 "существует большое единство", касающееся проблем, связанных с деятельностью России в отношении соседних с ней государств.

В то же время Баркс Рагглз заявила: "Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений с Россией".

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Встреча пройдет в британском Ливерпуле 10 – 12 декабря. Там также планируется обсудить следующие вопросы: восстановление экономики в условиях пандемии COVID-19, здравоохранение и изменение климата. Госсекретарь США Энтони Блинкен поучаствует в ней.