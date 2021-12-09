Про бажання США порушити питання Росії на зустрічі очільників міністерств закордонних справ країн "Великої сімки" розповіла заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Еріка Баркс Рагглз.

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США хоче говорити про Росію на зустрічі G7

Ми очікуємо, що дії Росії засуджуватимуть,

– зазначила Баркс Рагглз.

За словами дипломатки, Вашингтон працює з партнерами, щоб дати Москві чітко зрозуміти, що коли вона перейде кордони, доведеться заплатити за це.

Представниця Держдепу наголосила, що у членів G7 "існує велика єдність", яка стосується проблем, пов'язаних із діяльністю Росії щодо сусідніх із нею держав.

Водночас Баркс-Рагглз заявила: "Ми хочемо стабільних та передбачуваних відносин із Росією".

Довідка. Зустріч пройде в британському Ліверпулі 10 – 12 грудня. Там також планують обговорити такі питання: відновлення економіки в умовах пандемії COVID-19, охорона здоров'я та зміна клімату. Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у ній.

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