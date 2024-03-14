Чтобы увеличить объемы важного оружия для Украины: США будет производить ракеты к HIMARS в Австралии

США планируют производить критически важное оружие для Украины в странах, которые являются союзниками. В частности, в Австралии откроют первый иностранный завод по производству управляемых дальнобойных ракет GMLRS для РСЗО HIMARS.

Издание отмечает, что завод планируют открыть на австралийской военной базе на окраине Сиднея, ее название "Корпус 215".

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Первый иностранный завод США откроют в Австралии

Эту потребность объясняют тем, что использование боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке – от ракет до артиллерийских снарядов – подорвало способность американской промышленной базы удовлетворять спрос сполна. Сейчас возникли определенные трудности с тем, чтобы быстро пополнять истощенные запасы.

"Администрация президента США Джо Байдена пытается создать несколько производственных линий в странах-союзниках для критически важных видов вооружений, "хотя это нелегко", – говорится в статье.

Кроме того, в Европе производители сообщили, что им нужны долгосрочные заказы от правительств, которые бы предоставили им уверенности в расширении мощностей.

Как наладят производство в Австралии

Согласно плану, компания Lockheed, которая сейчас производит GMLRS только на одном заводе в Камдене (штат Арканзас, США), наймет 6 австралийских инженеров и отправит их на завод, чтобы они ознакомились с производственным процессом. Далее Lockheed будет отправлять полусобранные части ракет из США в Австралию, где они будут проходить окончательную сборку на новой производственной линии в "Корпусе 215".

Украине нужны боеприпасы

Министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к коллегам из ЕС, отметив, что войска России превосходят ВСУ по количеству боеприпасов в соотношении три к одному, а дефицит оружия в Украине с каждым днем становится все сильнее.

Украине нужны 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц. При этом армия России может получить почти вдвое больше боеприпасов, а из Северной Кореи в Россию поступило около миллиона снарядов.

Первая партия, а это около десятка GMLRS австралийской сборки, будет испытана до конца 2025 года, а до конца 2030-го Австралия намерена производить тысячи ракет ежегодно, в том числе, и за пределами Корпуса 215.