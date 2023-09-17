США и Дания проведут обучение по применению ракет SM-6 в Балтийском море

Военно-морские силы США в Европе и Датские силы обороны проведут передовые учения по защите конвоев. В ходе учений страны используют современную ракетную установку SM-6.

Учения начнутся 18 сентября. Их проведут на острове Борнхольм в Балтийском море. США объяснили, каково значение этого события.

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Что известно об обучении США и Дании

Проводя эти операции на территории Дании, Соединенные Штаты еще раз подтверждают стратегическую важность Дании как ключевого союзника в обеспечении региональной стабильности,

– заявили Военно-морские силы США.

Также они заверили, что эти учения еще больше укрепляют продолжительное оборонное партнерство между США и Данией, подчеркивая общую приверженность стран:

целям общей безопасности;

совместным усилиям в области обороны.

Военно-морские силы Соединенных Штатов объяснили, что во время учений используют ракетную систему SM-6, которая может перехватывать угрозы из воздуха, включая баллистические ракеты на конечной фазе полета. Вместе с тем, конструкция ракеты обеспечивает высокоточное поражение как стационарных наземных, так и подвижных морских целей противника.

Контейнерная конфигурация пусковой установки SM-6 повышает оперативную гибкость ВМС США, способствуя быстрому развертыванию и использованию на различных театрах военных действий, подчеркивая тем самым приверженность Соединенных Штатов к обеспечению интересов своей безопасности и союзников,

– заявили Соединенные Штаты.

В НАТО запланировали крупнейшие военные учения со времен холодной войны

SM-6 является многофункциональной американской ракетой большой дальности, выполняющей задачи противовоздушной обороны, защиты от баллистических ракет и нанесения ударов по надводным целям. Основное отличие ракеты – усовершенствованная система наведения на конечном отрезке полета и очень мощный ускоритель Mk 72, обеспечивающий дальность до 240 километров при потолке до 33 километров.

Североатлантический альянс в 2024 году планирует провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны. В частности, крупнейшие совместные командно-штабные учения стартуют зимой – весной 2024 года.

К учениям Occasus привлекут ориентировочно 41 тысяч военнослужащих, от 500 до 700 самолетов и более 50 кораблей.

Они призваны моделировать потенциальные маневры против противника, которого моделирует коалиция во главе с Россией, названная для целей учений Occasus,

– написали журналисты.

По их данным, общее количество стран-участниц – 32. Учения пройдут в Германии, Польше, а также в странах Балтии.