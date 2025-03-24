США и Украина проведут еще один раунд переговоров после переговоров с Россией, – The Guardian

Американская делегация проведет еще один раунд переговоров с Украиной. Он состоится после того, как представители США завершат переговоры с Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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США проведут еще одни переговоры с Украиной

В Эр-Рияде утром 24 марта стартовали переговоры между представителями США и России. Как пишут в СМИ, ожидается, что после встречи состоится еще один раунд переговоров между командами США и Украины. Это уже будет второй раунд переговоров, ведь в воскресенье, 23 марта, команды уже проводили встречу.

К слову, источники Суспильного также подтвердили, что после переговоров с Россией представители США проведут новый раунд переговоров с Украиной.

На отдельных встречах планируется обсудить детали приостановления дальнобойных ударов по энергетическим объектам, а также гражданской инфраструктуре. Кроме того, делегации хотят договориться о прекращении атак в Черном море, чтобы обеспечить безопасное коммерческое судоходство.

Добавим, что переговоры делегаций Украины и США состоялись накануне – 23 марта. Министр обороны Украины Рустем Умеров поздно вечером сообщил, что во время встречи с делегацией США удалось обсудить ключевые моменты, в частности по энергетике.

В целом министр охарактеризовал переговоры как "продуктивные и целенаправленные". Однако других публичных заявлений после встречи представители Украины и США не делали.

К слову, в МИД Украины заявили, что контактов с россиянами в делегации Украины в Саудовской Аравии не предусмотрено.