США известно, что Украина готовит наступление в следующие недели

Силы обороны готовятся освобождать временно оккупированные Россией украинские территории. США известно, что Киев готовит наступление в следующие недели.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Скорее всего, первые операции состоятся уже в мае.

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Контрнаступление запланировано на следующие недели

Блинкен заявил, что планы России уже потерпели поражение, так как первоначальные намерения Кремля стереть Украину с карты, покорить и уничтожить ее как независимое государство не удались.

Это провалилось и не увенчается успехом. Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Посмотрим, что будет. В конце концов, их успех на поле боя – лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир.

– заявил госсекретарь.

Также он прокомментировал возможную роль Китая в достижении мира. Лидер КНР Си Цзиньпин на днях провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Главный американский дипломат заявил, что США открыты к ответственным усилиям по продвижению мира от любой страны. Однако любое мирное соглашение должно основываться на защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

Следует отметить, что в феврале Китай обнародовал свое мирное предложение, призывающее к прекращению огня, переговорам и прекращению санкций против России. Документ не содержит много деталей, однако повторяет обвинения Кремля в том, что в путинском вторжении якобы виноваты западные страны.