Британское издание Financial Times опубликовало материал о том, что якобы США призвали Украину прекратить атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. Мол, такие удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть.

Действительно ли удары по российской нефтеперерабатывающей промышленности могут привести к повышению цен на топливо, об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. К слову, советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк опроверг сообщения в прессе, назвав их фиктивной информацией.

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Абсолютно спланированная акция

Удары дронами наносятся не по предприятиям по добыче нефти, а по предприятиям, которые ее перерабатывают. Поэтому атаки не имеют никакого влияния на колебания цен по одной простой причине – Россия для того, чтобы компенсировать потери, которые она имеет внутри страны из-за переработки, наоборот увеличивает количество сырой нефти, которую продает на внешних рынках.

Это не имеет никакого влияния на ценообразование. Наоборот может даже несколько уменьшить цену на нефть на мировых рынках,

– отметил Рейтерович.

Переработкой нефти, например, в Соединенных Штатах Америки занимаются американские заводы. Они покупают сырую нефть, а затем ее перерабатывают. На сегодня наибольший вред ценам на топливо в Соединенных Штатах делают две вещи:

хусити, из-за которых увеличилось логистическое плечо и теперь надо дольше везти нефть различными дополнительными каналами и это соответственно увеличивает цену на нее;

значительная часть нефтеперерабатывающих заводов США, которые находятся в руках представителей бизнес-элиты и традиционно поддерживают республиканцев, синхронно начали становиться на обслуживание и ремонт.

"Это внутриполитический момент. Мы уменьшим количество того, что перерабатываем и выбрасываем на рынок, в результате этого цены вырастут, Джо Байден проиграет, а потом снова начнем делать то, что делали до выборов. Поэтому эта статья является откровенно манипулятивной", – отметил политолог.

Обратите внимание, что публикация Financial Times едва ли не синхронно совпала с ударами, которые Россия нанесла по Украине 21 – 22 марта. В то же время страна-агрессор сейчас кричит из всех чайников и утюгов о том, что эти удары якобы связаны с обстрелами, которые делает Украина по территории России.

Это абсолютно спланированная акция, на которую никоим образом нельзя обращать внимание. Делать такие заявления аморально и вообще является фарисейством. Поскольку партнеры не помогают и не выполняете обязательства, то Украина будет сама решать как эффективно влиять на Россию,

– сказал Рейтерович.

Украина должна четко сформулировать позицию и сказать, что все эти заводы – легитимная военная цель. Все признают, в частности, американские и европейские военные. Однако если у кого-то есть опасения, что это может привести к колебанию цен на рынке, то тогда пусть союзники окажут помощь, чтобы у нас не было необходимости бить по России.

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