Из-за угрозы со стороны КНДР: США, Южная Корея и Япония провели первые в истории совместные учения

Вблизи Корейского полуострова американские, корейские и японские пилоты провели первую в истории совместную тренировку. Она была ориентирована на усиление обороноспособности Южной Кореи.

В воскресенье, 22 октября, ответную новость распространили западные СМИ. Как отмечено в сообщении, Сеул стремится усиливать оборонную способность, чтобы противостоять ядерной и ракетной угрозам, которые постоянно растут со стороны Северной Кореи.

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Воздушные учения Южной Кореи, Японии и США

Важно, что это были первые подобные учения, проведенные тремя странами. Ранее Сеул, Вашингтон и Токио договаривались только о двусторонних учениях между собой.

В тренировках принимали участие истребители ВВС Южной Кореи, ВВС США и Воздушных сил самообороны Японии, сопровождавшие американский стратегический бомбардировщик B-52. Он приземлился на авиабазе Южной Кореи,

– пишет издание Kyodo.

В-52 является ядерным бомбардировщиком. Он совершил редкую посадку в Южной Корее после пролета на оборонной выставке, которая была в одном из городов недалеко от Сеула, а затем принял участие в совместных учениях с южнокорейскими истребителями.

"Развертывание американского стратегического бомбардировщика B-52 в Южной Корее по другим причинам, чем участие в совместных военных учениях, считается редкостью", – говорится в источнике.

Ссылаясь на военно-воздушные силы Южной Кореи, журналисты уверяют, что Соединенные Штаты и Япония с Южной Кореей будут продолжать укреплять трехстороннее сотрудничество.

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Отметим напоследок, что недавно в Южной Корее после нападения ХАМАС на Израиль заговорили о возможной атаке со стороны КНДР. В частности, был страх, что тоталитарный режим Северной Кореи может нанести удары по приграничным регионам демократической страны-соседа.