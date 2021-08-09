В США лесной пожар уничтожил целый город: 4 человека пропали без вести – жуткие фото

В Соединенных Штатах лесной пожар разрушил город Гринвилл. В результате катастрофы 4 человека пропали без вести.

Стихийное бедствие "Дикси" обрушилось на штат Калифорния. Власти округа Плумас сообщили о поисковой операции четырех жителей города Гринвилл, который полностью уничтожило стихийное бедствие.

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Из-за "Дикси" 4 человека пропали без вести

Пожар в Калифорнии вспыхнул еще 14 июля. По состоянию на 7 августа 2021 года пламя распространилось на почти 1,5 квадратных километров. Тогда масштаб пожара оценили как третий по величине в истории Калифорнии.

Власти пришлось эвакуировать людей на юг, в Квинсе. Огонь уничтожил церковь, АЗС, музей, гостиницу, бар и жилые дома. Дотла выгорел центр города.

Согласно информации пресс-службы местной полиции, к поисковым работам привлекли общественность и СМИ. Все 4 пропавших лица родом с разрушенного города Гринвилл.

Причины возникновения пожара расследуют соответствующие органы. Есть предположение, что возгорание могли вызвать искры, которые возникли, когда дерево упало на линии электропередач.

В США город Гринвилл сгорел дотла / Фото AP, AFP

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