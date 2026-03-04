После устранения Хаменеи: вероятна ли ликвидация Путина и как события в Иране пошатнули его безопасность

Дональд Трамп один за другим ликвидирует "друзей" Владимира Путина. За почти 14 месяцев у власти американский лидер успел задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В то же время президент США открыто показывает, что не собирается останавливаться на достигнутом. Он сделал несколько неоднозначных заявлений, которые многие восприняли как намек на вероятность устранения российского диктатора. Специально для 24 Канала эксперты предположили, могут ли Путина ликвидировать как Али Хаменеи и насколько это выгодно США.

Способны ли США ликвидировать Путина?

Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что сценарий ликвидации Путина теоретически остается крайней опцией для американских спецслужб. По его словам, такой план не находится в активной фазе разработки, однако может существовать как резервный вариант – своеобразная "закрытая папка", к которой могут вернуться в случае полного провала дипломатических попыток договориться с Кремлем.

В ответ на неоднозначное заявление Дональда Трампа российский идеолог Александр Дугин заявил, что "мы следующие", а Сергей Лавров начал пугать передачей Ирану ядерных технологий.

Интересно! По мнению журналистов, гибель Хаменеи активизировала два ключевых страха Владимира Путина – глубоко укоренившуюся тревогу за собственную безопасность и одержимость политическим выживанием, которое он связывает с победой над Украиной любой ценой.

Относительно заявлений Лаврова о передаче ядерных технологий Ирану, Шейтельман считает их скорее проявлением слабости и попыткой запугать. На самом деле, по его оценке, реакция Путина на удары по Ирану ограничивается лишь риторическим возмущением из-за якобы нарушения международного права.

Он также подчеркнул, что Путин фактически ограничился телефонными разговорами с лидерами стран Персидского залива. Те, в свою очередь, обращаются к Трампу с призывом снизить напряжение, опасаясь за безопасность нефтяных маршрутов и стратегически важного Ормузского пролива.

Важно! Путин публично осудил ликвидацию Хаменеи как "убийство, совершенное с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

Как Россия хочет воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке?

В России пытаются представить обострение ситуации на Ближнем Востоке как собственный тактический выигрыш. Рост цен на нефть играет на руку Кремлю, а один из его региональных конкурентов, который поставлял энергоносители в Индию, пока частично выбывает из активной игры.

Несмотря на громкие заявления о необходимости дипломатического урегулирования, в Москве прежде всего размышляют над тем, как извлечь из ситуации максимальную выгоду. Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что существует как минимум два возможных сценария развития событий.

Первый предусматривает ставку Кремля на затягивание конфликта. В Москве могут рассчитывать, что длительная нестабильность откроет новые возможности для влияния. В частности, речь идет об использовании подконтрольных или связанных с Россией структур на Ближнем Востоке, которые годами получали поддержку. В перспективе это может быть направлено на дестабилизацию позиций США и Европы.

Впрочем, в краткосрочной перспективе возможности России ограничены. По словам Рыбачука, Москва вряд ли способна существенно помочь Ирану ни военно, ни финансово. Зато значительные ресурсы вложены в информационное влияние, и именно пропагандистский инструментарий может стать главным рычагом,

– отметил Рыбачук.

Второй сценарий – активизация работы со странами Глобального Юга и союзниками России. Кремль попытается использовать рост антиамериканских настроений, в частности в арабском мире, чтобы ослабить позиции США на международной арене.

Кроме этого, не исключено, что российская пропаганда будет проводить параллели между возможными превентивными действиями США и началом полномасштабного вторжения в Украину. В такой риторике Кремль может пытаться оправдать собственные действия тезисом о якобы "угрозе", которую он якобы пытался предотвратить.

Выгодна ли вообще ликвидация Путина?

Спрогнозировать действия Дональда Трампа невозможно, ведь это непредсказуемый человек, который может за один день изменить курс. Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко предположил, может ли Трамп принять решение о ликвидации российского диктатора.

Мой ответ абсолютно отрицательный. А зачем? Какой смысл развязывать глобальную войну с очень непредсказуемыми последствиями,

– отметил экс-глава МИД.

По его словам, если США захватят мировой рынок нефти, тогда Трамп будет диктовать свои условия, не думая, выгодно ли это Путину. Далее все будет зависеть от российского диктатора, согласится ли он быть второстепенным игроком на этом рынке, или будет в очередной раз угрожать ядерным оружием, которое, по мнению Огрызко, он никогда в жизни не сможет применить, ведь это самоубийство.

Экс-глава МИД сказал, что не видит причин, которые бы побудили Трампа к смене режима в России. Ему это сейчас не нужно, тем более какая-то зависимость от Путина у него остается.

Обратите внимание! Аналитики предполагают, что в Кремле восприняли жесткое свержение мирового лидера как опасный сигнал. По их мнению, Путин мог расценить действия США и Европы не только как геополитический шаг, но и как своеобразную измену устоявшихся правил игры между великими державами.

