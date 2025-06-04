Украинские операции помогают менять риторику США, – Зеленский

В воскресенье, 1 июня, СБУ провела операцию "Паутина" на территории врага, поразив 34% его стратегических бомбардировщиков. Это несколько изменило настроение в политических кругах, в частности риторику США.

Украинская команда сейчас находится там с государственным визитом. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге в среду, 4 июня, передает 24 Канал.

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Как меняется риторика США

По словам президента, проведение операций помогает Украине, в частности в изменении риторики США.

Риторика США начала меняться, что украинцы проигрывают эту войну, что у нас нет инструментов, карт и тому подобное. Сейчас это звучит немножко тише, это я так очень осторожно говорю, потому что сейчас наша команда в США,

– рассказал глава украинского государства

Напомним, накануне с государственным визитом в США прибыл руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак с первым вице-премьером Юлией Свириденко.

Во вторник, 3 июня, они встретились со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом, обсудив ситуацию на фронте, санкции против России, оборонную помощь Украине и вопрос похищенных детей.

Кроме того, в среду, 4 июня, Ермак встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Они поделились мыслями о встрече с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, будущем обмене пленными и важность возвращения всех заложников.