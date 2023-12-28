Politico: Белый дом пересматривает стратегию поддержки Киева в сторону обороны и не против контрнаступления

США просматривают помощь Украине. В частности, они смещают внимание с полной победы над Россией на улучшение позиций Украины для вероятных "будущих переговоров".

Журналисты написали об этом, ссылаясь на американских чиновников. Издание отмечает, что такие мирные переговоры, вероятно, будут означать передачу России по части украинской территории. В то же время, собеседник издания подчеркнул, что никаких переговоров пока не планируется.

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Что написали журналисты об изменениях в стратегии США

Белый дом и Пентагон публично до сих пор настаивают на необходимости полного изгнания российской армии из Украины. Однако ныне американские и европейские чиновники обсуждают перевод украинской армии в более сильную оборонительную позицию после "в основном неудачного контрнаступления",

– заявило издание.

В частности, усилия будут направлены на:

усиление систем ПВО,

строительство укреплений, а также противотанковых заграждений и ровов вдоль северной границы Украины с Беларусью.

Кроме того, администрация Байдена сосредоточена на скорейшем возрождении собственной оборонной промышленности Украины.

"Единственный способ, которым эта война закончится, – это переговоры… Мы хотим, чтобы у Украины была самая сильная рука, когда это произойдет", — сказал официальный представитель Белого дома.

Также европейский дипломат в Вашингтоне рассказал, что Евросоюз также угрожает ускорением членства Украины в НАТО, чтобы "поставить украинцев в лучшую ситуацию для переговоров" с Россией.

В то же время собеседник заверил, что Соединенные Штаты не пытаются сдержать Украину с начала дальнейших контрнаступлений.

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Недавние заявления о возможных переговорах