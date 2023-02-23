Китай взвешивает, передавать ли оружие России, – в WSJ говорят, что США могут обнародовать разведданные
Источник:Wall Street Journal
Администрация президента США может обнародовать разведывательные данные об оружии для России. Ведь в вопросе, как Китай может помочь Кремлю, становится все меньше неопределенности.
По данным анонимных источников в Белом доме, администрация Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных. Они, по данным США, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли оружие для поддержки войны России в Украине.
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Что известно о планах Китая
В последние недели западные страны получили данные разведки о том, что Пекин может прекратить свое предварительное ограничение на поставку оружия России, по словам официальных лиц США и Европы. Хотя, кажется, что Китай еще не принял окончательного решения,
– замечает издание.
Также отмечает, что обсуждение вопроса публичного раскрытия информации о потенциальных планах Китая проходит накануне заседания Совбеза ООН. Последнее посвятят как раз годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Что известно о возможных планах Китая по оружию
- 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обеспокоен тем, что Китай рассматривает возможность усиления своего партнерства с Москвой. Это возможно путем предоставления российским военным летальной поддержки.
- Вероятно, Блинкен встречался с представителем официального Пекина за кулисами Мюнхенской конференции безопасности.
- Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай пересечет "красную линию", если пойдет на такой шаг и предоставит Путину летальное оружие
- Уже 22 февраля CNN написало, что Китай отрицает намерения поставлять оружие России. В частности, об этом заявил пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбиня и главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Последний сказал, что якобы они не рассматривают возможность предоставления "летальной поддержки" России для войны против Украины. Также Ван И обвинил США и НАТО в "распространении фейков" о роли КНР в войне.