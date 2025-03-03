В эфире 24 Канала военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный оценил, сможет ли Европа компенсировать то количество боеприпасов, которые поставлял Пентагон.

Читайте также Сколько оружия потеряет Украина, если Трамп заблокирует помощь: в СМИ оценили масштабы

Смогут ли европейцы нарастить производство снарядов

Европа обещает в 2025 году выпустить с конвейера 1,5 миллиона снарядов. Такое количество, кроме европейцев, способны выпускать только американцы. Сейчас США говорят, что в месяц наращивают производство до 100 тысяч, то есть за год 1,2 миллиона.

Однако есть нюанс, что в Штатах на складах остается значительное количество боеприпасов различного типа, которые производили еще со времен Холодной войны,

– отметил Нарожный.

Общее количество боеприпасов, которые США поставили с начала российского вторжения, оценивают примерно в 3,5 миллиона штук. Речь идет о 155-мм, 203-мм и 105-мм калибрах.

Европа не сможет заместить то количество снарядов, которое поставляли США, несмотря на то, что делает очень много. В частности, европейцы расширяют завод Rheinmetall, но, к сожалению, это длительный процесс. Кроме того, есть проблемы с сырьем, в частности нитроцеллюлозой, которая нужна для производства артиллерийских порохов, и взрывчаткой,

– сказал военный эксперт.

По его мнению, до конца 2025 года европейцы смогут нарастить производство снарядов.

Важно! The Wall Street Journal сообщает, что администрация Трампа прекратила финансирование продажи нового оружия Украине и рассматривает возможность замораживания поставок оружия из запасов.

В то же время СМИ сообщают, что Вооруженные Силы Украины уже испытывают нехватку снарядов для САУ "Пион" после прекращения поставок из США. В 2023 году администрация Джо Байдена передала Украине 10 тысяч 203-миллиметровых снарядов. Некоторое количество боеприпасов также ранее передавала Греция.

Нарожный отметил, что снаряды 203-мм – это единственный калибр, который был идентичен как в советской армии, так и армии США. В целом это уже довольно устаревший снаряд. Он мощный и преимущественно используется для уничтожения укреплений, в частности бетонированных. Нехватка этих снарядов ощущается давно.

К слову, в Politico отметили, что несмотря на то, что Европа в последние годы увеличила свои расходы на оборону и пытается наращивать объемы закупок и внутреннего производства боеприпасов, в случае потери США "образуется брешь" в обороне.