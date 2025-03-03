В етері 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний оцінив, чи зможе Європа компенсувати ту кількість боєприпасів, які постачав Пентагон.

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Чи зможуть європейці нарости виробництво снарядів

Європа обіцяє у 2025 році випустити з конвеєра 1,5 мільйона снарядів. Таку кількість, окрім європейців, здатні випускати тільки американці. Зараз США кажуть, що в місяць нарощують виробництво до 100 тисяч, тобто за рік 1,2 мільйона.

Однак є нюанс, що у Штатах на складах залишається значна кількість боєприпасів різного типу, які виробляли ще з часів Холодної війни,

– зазначив Нарожний.

Загальну кількість боєприпасів, які США поставили від початку російського вторгнення, оцінюють приблизно в 3,5 мільйони штук. Йдеться про 155-мм, 203-мм та 105-мм калібри.

Європа не зможе замістити ту кількість снарядів, яку постачали США, попри те, що робить дуже багато. Зокрема, європейці розширюють завод Rheinmetall, але, на жаль, це довготривалий процес. Крім того, є проблеми з сировиною, зокрема нітроцелюлозою, яка потрібна для виробництва артилерійських порохів, та вибухівкою,

– мовив військовий експерт.

На його думку, до кінця 2025 року європейці зможуть нарости виробництво снарядів.

Важливо! The Wall Street Journal повідомляє, що адміністрація Трампа припинила фінансування продажу нової зброї Україні та розглядає можливість заморожування постачання зброї із запасів.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Збройні Сили України вже відчувають брак снарядів для САУ "Піон" після припинення постачання із США. У 2023 році адміністрація Джо Байдена передала Україні 10 тисяч 203-міліметрових снарядів. Деяку кількість боєприпасів також раніше передавала Греція.

Нарожний зауважив, що снаряди 203-мм – це єдиний калібр, який був ідентичний як у радянській армії, так й армії США. Загалом це вже доволі застарілий снаряд. Він потужний та переважно використовується для знищення укріплень, зокрема бетонованих. Брак цих снарядів відчувається давно.

До слова, у Politico зазначили, що попри те, що Європа останніми роками збільшила свої витрати на оборону й намагається нарощувати обсяги закупівель і внутрішнього виробництва боєприпасів, у разі втрати США "утвориться прогалина" в обороні.