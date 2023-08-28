США планируют поставлять Украине кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии, – WP

Союзники Украины продолжают поддерживать наше государство и снабжать его необходимым оружием. Поскольку есть осознание того, что война не закончится завтра, нам планируют поставлять боеприпасы для реактивной артиллерии.

Представители администрации предполагают, что война может продолжиться и в 2024 году. С учетом этого рассуждают над передачей Украине другого необходимого вооружения.

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Поддержка должна усилиться

Так, в Вашингтоне растет поддержка предоставления кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии Они могут бить дальше, чем артиллерийские боеприпасы, переданные США Украине в прошлом месяце, пишут журналисты.

В то же время Украина и ее сторонники продолжают настаивать на передаче ракет большой дальности ATACMS. С их помощью можно бить по врагу в глубоком тылу.

Но Пентагон продолжает сопротивляться. В основном потому, что в Соединенных Штатах озабочены количеством этих ракет. Они боятся, что у них нет достаточного запаса на случай любого будущего конфликта с Китаем.

Один из способов завершить войну – перенести ее на территорию России. Президент Украины в интервью высказался, что думает на этот счет.

Нужно ли переносить войну в Россию

Владимир Зеленский четко дал понять угрозу, которую может нести перенесение боев на территорию России. По его словам, будет существовать большой риск, что после этого Украина останется одна. Ведь потеряется поддержка от международных партнеров.

Есть большие государства в нашем мире, очень большие государства, для которых есть только один пункт, почему они не на стороне России – это территориальная целостность государства. Если я намеренно направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства не будет. А дальше ты уже думаешь, что важнее сейчас для народа и Украины,

– объяснил он.

Глава государства отметил, что все нужно рассчитывать. По его словам, любая война – это "все равно потери". В то же время он добавил, что Украина пытается привлечь на свою сторону и "те государства, которые смотрят на нас с расстояния, а были почти на исторической дистанции".

Некоторые шаги помогли сблизиться с некоторыми из этих государств. Эти партнеры поддерживают наше государство. Но для них вопрос нахождение войск на чужой территории может быть болезненным и недопустимым.