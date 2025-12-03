В Defense Express ответили, по чему может сильно ударить прекращение США поставок оружия Украине

Появилось сообщение, что США могли приостановить поставки определенных видов вооружения для Украины. Это может серьезно ударить по военным возможностям нашего государства, в частности в одном из важнейших аспектов обороны.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что, к сожалению, у Украины сейчас нет альтернативных источников поставок оружия. США пока единственное государство, которое перекрывает большую часть военных потребностей.

Чем Украине грозит прекращение поставок оружия США?

Олег Катков подчеркнул, что Украина в значительной степени зависима от поставок вооружения США. Это стало понятно еще с начала полномасштабного вторжения, когда, во времена президентства Джо Байдена, республиканцы блокировали помощь для нашего государства.

Украина тогда использовала около 30% американского вооружения. У нас никогда не было профицита. Эти 30% надо пополнять, ремонтировать и закупать к нему боеприпасы. Поэтому в некоторых сферах зависимость от США критическая,

– сказал он.

Прежде всего говорится о воздушной обороне и истребителях F-16. Украина использует различные виды американской ПВО и зенитные ракеты. Без поставок из Соединенных Штатов Америки это все превращается просто в небоеспособное железо.

Может ли как-то Европа производить свои ракеты к Patriot? Пока нет. В сентябре 2026 года должно заработать первое производство европейских ракет,

– подчеркнул главный редактор Defense Express.

Кроме этого, американские ракеты нужны для использования истребителей F-16, которые берут на себя мощный элемент противовоздушной обороны Украины. Все потому, что другие виды вооружения не интегрированы в эти самолеты.

Катков отметил, что также есть проблема с запасными частями, которые производят в США для других важных видов вооружения на поле боя.

Сейчас надо понимать, что США не выделяют помощь (для Украины – 24 Канал). Говорится только о покупке. Страны НАТО регулярно сбрасываются на закупку американского вооружения, но надо понимать, что правительство США всегда может поставить ценник в 3 раза больше,

– предположил главный редактор Defense Express.

По его словам, такая политика США уже началась. Нидерланды получили разрешение на закупку Tomahawk по цене, которая втрое больше, чем для Японии. Это угрожает военным возможностям Украины.

