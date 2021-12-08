США могут ради предупреждения временно отключить Россию от системы SWIFT

Запад может на время отключить Россию от системы международных межбанковских платежей SWIFT. На такой шаг могут пойти ради предупреждения Москвы, что ее действия неприемлемы.

Соответствующее заявление сделал заместитель помощника министра обороны США в 2001 – 2005 годах Ян Бжезинский во время онлайн-дискуссии Киевского Форума и Атлантического Совета.

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Необходимость решительных действий из-за агрессии России

Нужно перейти от риторики к действиям. Факты очевидны: Россия имеет наступательные силы, более чем 100 тысяч военных, танки, войска, артиллерия, ракетные войска, корабли, есть возможность для быстрого удара,

– призвал Бжезинский.

Он подчеркнул, что Москва ведет и активную информационную кампанию против Украины. А также попросил не забывать, как быстро государство-агрессор в 2014 году захватило Крым.

Действия России, убежден ученый, требуют комплексного подхода и ответа.

Конкретные шаги, на которые могут пойти в отношении Москвы

"На экономическом фронте должен быть мощный пакет санкций против России. И мы должны сконкретизировать их. Мы говорим в общих терминах, а надо говорить конкретно", – отметил Бжезинский.

В пример ограничений, на которые может пойти Запад, он назвал отключение России от системы международных межбанковских платежей SWIFT, невозможность экспортировать газ и нефть, невозможность получать кредиты.

Бжезинский считает, что определенные экономические меры можно использовать уже теперь.

Задержать определенные платежи за газ и нефть, или же на несколько дней отключить Россию в плане упреждающего удара от SWIFT,

– пояснил он.

Кроме того, по его мнению, следует рассматривать и военные шаги, которые будут свидетельствовать, что у Запада серьезные намерения поддерживать Украину: "Военная мощь у Запада есть. Если бы мы нанесли удар, он был бы совершенно разрушительным. Но это вопрос политической воли и использования дипломатических инструментов, которые необходимы для сдерживания агрессии Путина".

Ученый считает, что Украине следует предоставлять летальное оборонительное оружие, чтобы она могла эффективнее защищаться.

Что такое SWIFT

Это – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Создана по бельгийскому законодательству. Ее членами являются более 10 тысяч организаций, в том числе примерно тысяча корпораций. За день через SWIFT проходит более чем миллион транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах.

Возможность отключения России от SWIFT: что известно

Разговоры о том, что Россию хотят отключить от SWIFT, появились еще в декабре 2020 года. СМИ писали, что Байден намеревался пойти на такой шаг из-за массовой хакерской атаки.

В Москве же тогда ответили, что создадут альтернативную систему. Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что страна должна отходить от использования международных платежных систем.

Европарламент 29 апреля 2021 года принял решение, что отключит Россию от системы, если она нападет на Украину.

6 декабря СМИ сообщили, что в США рассматривают новый пакет антироссийских санкций. Он может предусматривать "ядерный вариант" – отключение России от системы SWIFT. Правда, окончательного решения об ограничении еще не приняли.

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