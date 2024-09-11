Куда смогут достать ВСУ, если США дадут разрешение на удары вглубь России: анализ Defence Express

США могут окончательно отменить ограничения на применение дальнобойного оружия для ударов по России. В таком случае Украина сможет достать до района запуска "Шахедов" и других вражеских военных объектов.

Сейчас у Украины есть только один вид дальнобойного американского вооружения – баллистические ракеты ATACMS, которые имеют дальность до 300 километров. Этой дальности хватает для того, чтобы ударить по объектам в районе Смоленска и Липецка.

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Куда смогут достать ВСУ

Аналитики отмечают, что из прифронтовых районов на Донбассе можно достать не только военные объекты типа авиабазы "Миллерово" и "Ейск", а еще и объекты под Ростовом-на-Дону. Также под угрозой окажется известный район запуска "Шахедов" – Приморско-Ахтарск.

Какие объекты смогут достать ракеты ATACMS / Фото: Defence Express

К тому же США планируют передавать крылатые ракеты AGM-158 JASSM. На днях появилась информация, что это произойдет уже этой осенью.

В конце концов именно эти крылатые ракеты являются единственным подобным боеприпасом к F-16. В то же время дальность применения этих крылатых ракет, которые имеют 450-килограммовую боевую часть, составляет в базовой версии до 370 километров,

– говорится в материале.

В Defence Express отмечают, что именно эта разница в 70 километров позволяет формально дотянуться до Новороссийска, "который стал основной базой для остатков российского Черноморского флота", а также объектов в районе Краснодара.

На северном направлении ракеты будут доставать уже до Калуги и Тулы.

Куда будут доставать крылатые ракеты AGM-158 JASSM / Фото: Defence Express

Важно! Указанное расстояние – предельное для этой версии крылатой ракеты. Маршрут ракет является довольно сложным, с целью обхождения позиций вражеской ПВО, поэтому практическая дальность применения вооружения может быть меньше.

В Украину также прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Во время своего визита он может дать разрешение на использование крылатых ракет Storm Shadow по территории России. Сейчас именно эти ракеты являются наиболее дальнобойными, а их оригинальная дальность составляет 560 километров.

А это уже о возможности достать, при этом с определенным запасом, сам район Москвы, а также военные объектов рядом с такими городами, как Тверь, Рязань и Тамбов. При этом следует понимать, что в том же Тамбове россияне превратили хлебный комбинат в военный объект, потому что собирают на нем дроны,

– объяснили аналитики.

На других направлениях ракеты могут достать военные объекты в районе Сочи, Ставрополя, Майкопа и Волгограда.

Ракеты Storm Shadow могут достать район Москвы / Фото: Defence Express

К слову, ранее президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления разрешения Украине на удары дальнобойным оружием по территории России уже прорабатывается.